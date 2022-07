“Ripetere la frase”. La gaffe di Biden col gobbo (Di sabato 9 luglio 2022) Che Elon Musk e Joe Biden non si amino alla follia non è ormai un mistero. Nel giorno in cui ha rinunciato all’acquisto di Twitter, con tutto cioè che ne consegue in termini di possibili ricorsi agli avvocati, l’istrionico imprenditore non ha mancato di far parlare di sé anche per un altro motivo. E il motivo è una presa in giro del Presidente Usa per un suo presunto errore durante un discorso televisivo dalla Casa Bianca. Il padre delle Tesla, infatti, ha pubblicato un “meme” sotto un video in cui Biden sembra leggere erroneamente dal “gobbo” un pezzo di discorso che non avrebbe dovuto pronunciare ad alta voce. Nel filmato, infatti, sembra quasi che Sleepy Joe legga la frase “ripeti la battuta”, tipica di una indicazione della regia, nel mezzo del suo discorso per convincere i deputati democratici a sostenerlo nella ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 9 luglio 2022) Che Elon Musk e Joenon si amino alla follia non è ormai un mistero. Nel giorno in cui ha rinunciato all’acquisto di Twitter, con tutto cioè che ne consegue in termini di possibili ricorsi agli avvocati, l’istrionico imprenditore non ha mancato di far parlare di sé anche per un altro motivo. E il motivo è una presa in giro del Presidente Usa per un suo presunto errore durante un discorso televisivo dalla Casa Bianca. Il padre delle Tesla, infatti, ha pubblicato un “meme” sotto un video in cuisembra leggere erroneamente dal “” un pezzo di discorso che non avrebbe dovuto pronunciare ad alta voce. Nel filmato, infatti, sembra quasi che Sleepy Joe legga la“ripeti la battuta”, tipica di una indicazione della regia, nel mezzo del suo discorso per convincere i deputati democratici a sostenerlo nella ...

