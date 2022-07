Rdc | Fratoianni | ' dopo dati Istat tromboni da salotto smettano di pontificare'

(Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Perfino l'ha certificato che il reddito di cittadinanza ha evitato lo stato di povertà ad almeno un milione di italiani e a circa 1/2 milione di famiglie. Spero che a questo punto iche occupano i salotti tv e le pagine dei giornali con la loro narrazione tossica contro i ceti più umili ladi, se hanno almeno un briciolo di dignità e di serietà”. Lo afferma il segretario di Sinistra italiana Nicola. “E la politica, a partire dal Governo -aggiunge- invece di pensare ad aumenti delle spese militari, predisponga ulteriori misure contro una povertà che nel nostro Paese in pochi anni è triplicata, con effetti sociali devastanti”.

Franco32656300 : 'Ci batteremo per cancellarlo' Dal 15 giugno 1000 gazebo in 1000 città. Sarà un referendum trionfale. E da Marte è… -

della possibilità di poter perdere il diritto al reddito di cittadinanza nel caso in cui non effettuassero una nuova dichiarazione. Lite Nobili-Fratoianni su reddito di cittadinanza/ Video, il renziano: "Una iattura" Reddito di cittadinanza: sebbene Carrón: "educare al lavoro"/ "Oltre salario minimo e reddito di cittadinanza: la chiave è il desiderio" Allo stesso tempo, Pagamento Reddito di Cittadinanza a giugno 2022, la data della ricarica e le novità sugli importi. Un reddito di base per tutti, a prescindere che si abbia un lavoro o meno e indipendentemente dal proprio patrimonio.