Quarta edizione della Rassegna “Riflessi al Fontanile”

(Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Alle ore 17:00 di domenica 10 luglio 2022, in C.da Mosti (BN), nella campagna tra Benevento e Pietrelcina, l’Associazione “amArte” in collaborazione con il Circolo Letterario Anastasiano di Giuseppe Vetromile, organizza ladi “al”, incontro artistico letterario che si terrà presso l’anticoMosti. L’evento si terrà in una location insolita e suggestiva, a contatto diretto con la natura, tra lucciole e profumi di piante selvatiche in quell’aria rurale inserita nella campagna One Million ponds dal WWF Italia. L’incontro di quest’anno verterà sul tema “Arte e Spirito”. Tale tematica sarà accompagnata da opere d’arte figurative e musica. Il tutto per rivivere insieme un momento di convivialità condivisa tra tutti i ...

Pubblicità

TeleradioNews : Capodrise. 'Festa del Cocco': sabato 9 luglio nell'area 'Green' la quarta edizione - Torna, a Capodrise, la “Festa… - TeleradioNews : Torna, a Capodrise, la “Festa del cocco”: tra gli eventi più ironici e surreali della provincia. Ferma da due anni… - giannigosta : Capodrise. ‘Festa del Cocco’: sabato 9 luglio nell’area ‘Green’ la quarta edizione - TeleradioNews : Capodrise. 'Festa del Cocco': sabato 9 luglio nell'area 'Green' la quarta edizione - Torna, a Capodrise, la “Festa… - AvezzanoTw : Ad #AlbaFucens la quarta edizione di Alba OFF, la rassegna teatrale estiva del #Teatro OFF - #Avezzano #Marsica… -

AbruzzoLive

Ecco i vincitori di questa, dedicata a chi ha brillato nel 2021: Prima sezione, per il ... per il miglior risultato agonistico individuale: Vittoria Giraldi (Padel Villanuova);sezione,...Se da un lato quindi c'è la curiosità rispetto allastagione (oltre ad Alba Rohrwacher nel ... L'idea nata da un libro fotografico, Ultima" Storie nere dagli archivi de La Notte , è ... In arrivo la quarta edizione della rassegna estiva del Teatro Off, sarà ad Alba Fucens Tra agosto e settembre in arrivo il rincaro dei ticket di viaggio: costeranno almeno 10 centesimi in più. Manfredi: "Ho telefonato al ministro, ...Silvana Visentin da Segrate ha partecipato alla sua quarta Milano-Taranto in sidecar. La notizia è che non è proprio una giovinetta (almeno all'Anagrafe, ma nello spirito senz'altro): la donna infatti ...