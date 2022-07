Per chi vuole farsi sorprendere da un Giovanni inedito (Di sabato 9 luglio 2022) LE VOCI SOLEGenere: Commedia drammatico-operaistaRegia: Andrea Brusa e Marco Scotuzzi. Con Giovanni Storti, Alessandra Faiella, David Calgaro Giovanni Storti, protagonista di “Le voci sole”. Probabilmente il più curioso del trio, e il più disposto a mettersi in gioco, Giovanni Storti (senza i sodali Aldo e Giacomo) si misura con il suo ruolo più sorprendente, quello dell’operaio di una fonderia costretto a emigrare in Polonia per conservare il posto di lavoro. Lasciando moglie e figlio in Italia. A guidarlo in questa prova due giovani esordienti, Andrea Brusa e Marco Scotuzzi per i quali Giovanni aveva già recitato nel corto Magic Alps: loro l’idea di chiudere il film dentro due soli ambienti – le case da cui marito e moglie si scambiano videochiamate – con la fabbrica semideserta a scandire i tempi e ... Leggi su iodonna (Di sabato 9 luglio 2022) LE VOCI SOLEGenere: Commedia drammatico-operaistaRegia: Andrea Brusa e Marco Scotuzzi. ConStorti, Alessandra Faiella, David CalgaroStorti, protagonista di “Le voci sole”. Probabilmente il più curioso del trio, e il più disposto a mettersi in gioco,Storti (senza i sodali Aldo e Giacomo) si misura con il suo ruolo più sorprendente, quello dell’operaio di una fonderia costretto a emigrare in Polonia per conservare il posto di lavoro. Lasciando moglie e figlio in Italia. A guidarlo in questa prova due giovani esordienti, Andrea Brusa e Marco Scotuzzi per i qualiaveva già recitato nel corto Magic Alps: loro l’idea di chiudere il film dentro due soli ambienti – le case da cui marito e moglie si scambiano videochiamate – con la fabbrica semideserta a scandire i tempi e ...

