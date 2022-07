«Non esiste coesione morale senza dignità sociale», “A cose fatte” di Henri de Man (Di sabato 9 luglio 2022) Quella di Henri de Man sembra una vita fatta per mettere in dubbio dogmi e preconcetti. Una parabola sicuramente fuori dal comune, ma che racconta meglio di altre la storia di quel secolo breve che fu il primo novecento. Una vicenda umana e politica che rivive attraverso A cose fatte, autobiografia intellettuale uscita nel 1941, quando de Man aveva cinquantacinque anni, e ripubblicata in italiano quest’anno da Altaforte Edizioni con un prezioso saggio introduttivo di Corrado Soldato. Un socialista “eretico” Henri de Man fu uno dei principali animatori del movimento operaio belga. Aderì fin da giovanissimo al Partito operaio belga (Pob), per poi arrivare ad una graduale revisione del socialismo e del marxismo. Da questa revisione verranno fuori opere intellettuali di grande valore, come i saggi Il superamento del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 9 luglio 2022) Quella dide Man sembra una vita fatta per mettere in dubbio dogmi e preconcetti. Una parabola sicuramente fuori dal comune, ma che racconta meglio di altre la storia di quel secolo breve che fu il primo novecento. Una vicenda umana e politica che rivive attraverso A, autobiografia intellettuale uscita nel 1941, quando de Man aveva cinquantacinque anni, e ripubblicata in italiano quest’anno da Altaforte Edizioni con un prezioso saggio introduttivo di Corrado Soldato. Un socialista “eretico”de Man fu uno dei principali animatori del movimento operaio belga. Aderì fin da giovanissimo al Partito operaio belga (Pob), per poi arrivare ad una graduale revisione del socialismo e del marxismo. Da questa revisione verranno fuori opere intellettuali di grande valore, come i saggi Il superamento del ...

