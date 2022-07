Napoli, Giuntoli a Dimaro, colloquio con Spalletti. Kvaratskhelia ha scelto il numero di Gargano (Di sabato 9 luglio 2022) Giuntoli arrivato a Dimaro, colloquio del ds azzurro con Spalletti. Kvaratskhelia ha scelto il numero di Gargano. Giuntoli a Dimaro, colloquio con Spalletti. Nel ritiro della Val di sole è iniziata ufficialmente la stagione del Napoli. Azzurri in ritiro a Dimaro da ieri e questa mattina sono scesi in campo per il primo allenamento. Ancora assente il presidente De Laurentiis che rientrerà dagli Usa nei prossimi giorni, anche se voci di mercato lo danno in Spagna. Luciano Spalletti è stato il più acclamato dai tifosi che si sono recati al campo di Carciato per vedere la prima uscita ufficiale del Napoli per la ... Leggi su napolipiu (Di sabato 9 luglio 2022)arrivato adel ds azzurro conhaildicon. Nel ritiro della Val di sole è iniziata ufficialmente la stagione del. Azzurri in ritiro ada ieri e questa mattina sono scesi in campo per il primo allenamento. Ancora assente il presidente De Laurentiis che rientrerà dagli Usa nei prossimi giorni, anche se voci di mercato lo danno in Spagna. Lucianoè stato il più acclamato dai tifosi che si sono recati al campo di Carciato per vedere la prima uscita ufficiale delper la ...

Pubblicità

borbonico1926 : Gianlu il tasso di disoccupazione in Italia è già altissimo, ti prego non fomentare altri possibili licenziamemti ??… - napolipiucom : Napoli, Giuntoli a Dimaro, colloquio con Spalletti. Kvaratskhelia ha scelto il numero di Gargano #giuntoli… - MicNunziata : E invece avremo domande del tipo: 'Mister meglio l'aria di Napoli o di Dimaro?' 'Giuntoli è carico per il prossimo… - phierpez : De Laurentiis a Dimaro non prima di inizio settimana, contatti costanti con Giuntoli e Spalletti: novità per campag… - cn1926it : #Dimaro, il sindaco: “Stasera conferenza con #Giuntoli e #Spalletti. C’è entusiasmo” -