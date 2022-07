Marmolada | Zaia | ' peggiore dei finali | pagina più brutta storia nostre montagne'

(Di sabato 9 luglio 2022) Canazei, 9 lug. (Adnkronos) - "Purtroppo è finita neldei modi. Non c'è più nessuna speranza. Con le analisi dei Ris, gli 11 dispersi iniziali della tragedia sullasono diventate 11 vittime ufficiali. Siamo vicini ai familiari delle persone che hanno vissuto una delle più brutte pagine didelle, un episodio che si fa fatica ancora ad accettare e a comprendere". Sono le parole del presidente della Regione Veneo Luca. "Otto di queste vittime sono venete, la nostra Regione paga un tributo pesantissimo. Ricordo che abbiamo anche 8 feriti, tre dei quali sono stati ospitati negli ospedali veneti. Ringrazio i soccorritori, le forze dell'ordine, i volontari e il personale sanitario che subito dopo il tremendo boato di domenica scorsa hanno dato ...

Zaia, 'no al turismo del macabro'. Il governatore del Veneto Luca Zaia è categorico: 'Faccio un invito: non ha nessun senso andare lì su a fotografare - ha detto.