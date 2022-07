Marcella Bella | la malattia entrata in casa sua | metà volto paralizzato

Pubblicità

mineyabusiness_ : RT @MarcoMi1971: Amore che bella che sei @flavialins25 @TgirlPromo1 @Sentinela48 @angeltransex @transontop @Alinefenaroly1 @paolom365 @tran… - importtuner1234 : RT @MarcoMi1971: Amore che bella che sei @flavialins25 @TgirlPromo1 @Sentinela48 @angeltransex @transontop @Alinefenaroly1 @paolom365 @tran… - angeltransex : RT @MarcoMi1971: Amore che bella che sei @flavialins25 @TgirlPromo1 @Sentinela48 @angeltransex @transontop @Alinefenaroly1 @paolom365 @tran… - angeltransex : RT @MarcoMi1971: Gran bella scopata @flavialins25 @TgirlPromo1 @Sentinela48 @angeltransex @transontop @Alinefenaroly1 @transobsessed @trans… - MarcoMi1971 : Gran bella scopata @flavialins25 @TgirlPromo1 @Sentinela48 @angeltransex @transontop @Alinefenaroly1 @transobsessed… -

... con un meraviglioso party in spiaggia insieme ai suoi affetti (tra cui l'amica di vecchia data). La Parietti ha indossato un bellissimo abito lungo firmato da Francesca Ferrone, dalla ......sono esibito al Teatro Dal Verme di Milano [per una delle cinque tappe del tour celebrativo '...e la vità bussò'] ho voluto che lui e Livio [Macchia] fossero tra gli ospiti insieme a, ...Una di quelle cantanti di cui è impossibile dimenticarsi, Marcella Bella all’improvviso vive l’imbuco. Accade l’impensabile nella sua vita Sono passati ormai 12 anni, era il 2010, quando nella casa di ...Da domenica 10 luglio UMBERTO TOZZI sarà impegnato in Italia con le date estive del tour “GLORIA FOREVER”, il progetto che, nell’anno del 70° compleanno dell’artista, celebra la musica e la carriera d ...