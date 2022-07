F1, GP Austria 2022. Ferrari davanti nella FP2, 1° Sainz e 2° Leclerc. Però Verstappen spaventa sul passo… (Di sabato 9 luglio 2022) La seconda, e ultima, sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria è andata in scena nelle medesime condizioni ammirate in questi giorni, ovverosia splendide giornate con temperature Però piuttosto fresche. Dunque possibilità di lavorare al meglio sia in ottica Sprint del pomeriggio che gara di domani. Vero che è annunciata pioggia, ma i temporali dovrebbero arrivare nella nottata tra sabato e domenica, senza infastidire il GP. nella fase iniziale del turno si nota un’interessante diversificazione del lavoro fra le contendenti per il Mondiale. La Ferrari gira a lungo usando mescola media. Al contrario Red Bull si focalizza sulla gomma morbida. Non sorprende, quindi, che sia Max Verstappen a rubare la scena. Cionondimeno, i tempi delle Rosse sono comunque molto interessanti alla ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) La seconda, e ultima, sessione di prove libere del Gran Premio d’è andata in scena nelle medesime condizioni ammirate in questi giorni, ovverosia splendide giornate con temperaturepiuttosto fresche. Dunque possibilità di lavorare al meglio sia in ottica Sprint del pomeriggio che gara di domani. Vero che è annunciata pioggia, ma i temporali dovrebbero arrivarenottata tra sabato e domenica, senza infastidire il GP.fase iniziale del turno si nota un’interessante diversificazione del lavoro fra le contendenti per il Mondiale. Lagira a lungo usando mescola media. Al contrario Red Bull si focalizza sulla gomma morbida. Non sorprende, quindi, che sia Maxa rubare la scena. Cionondimeno, i tempi delle Rosse sono comunque molto interessanti alla ...

