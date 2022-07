Covid in Campania: 12.814 i positivi; impennata ricoveri, +10% in un giorno (Di sabato 9 luglio 2022) Sono 12.814 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 42.239 test effettuati. Il tasso di incidenza scende al 30,33%, contro il 33,49 del giorno precedente. Il bollettino regionale segnala sei... Leggi su ilmattino (Di sabato 9 luglio 2022) Sono 12.814 i nuovi positivi alin, su 42.239 test effettuati. Il tasso di incidenza scende al 30,33%, contro il 33,49 delprecedente. Il bollettino regionale segnala sei...

Pubblicità

fanpage : De Luca non parla mai della situazione reale del sistema sanitario in Campania. La sua attenzione è sempre altrove,… - icallhnz : Quando leggo 'In Campania ospedali al collasso per il covid' mi viene un po' da ridere perché ci sono stata negli o… - BeneventoNews : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA (9 LUGLIO 2022) Ecco l’aggiornamento?? - MundoNapoli : Covid-19, il bollettino odierno della Regione Campania - ultima_ora : RT @ultimenotizie: 'Noi valutiamo che i positivi reali siano almeno il doppio di quelli che registriamo. Abbiamo i posti letto Covid già tu… -