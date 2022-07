“Conte punto di riferimento dei progressisti? Ora mi pare una cosa superata”: Zingaretti si rimangia la definizione di due anni fa (Di sabato 9 luglio 2022) Giuseppe Conte “punto di riferimento dei progressisti”? Nicola Zingaretti oggi non ripeterebbe quella definizione per la quale fu bersagliato per mesi in particolare dai partiti moderati del centrosinistra (presunto). “Lo dissi in un momento particolare: all’indomani dell’elezione di Conte a premier di una nuova alleanza”, racconta l’ex segretario del Pd in un’intervista al podcast di Repubblica, Metropolis. Ora “che sia punto di riferimento mi pare una cosa superata. Un dato di fatto, non un giudizio, eh”. “Chi è Conte oggi? E’ il leader di un partito in grande difficoltà”. E uno dei primi a commentare è proprio Carlo Calenda, leader di Azione: “Hanno inventato un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Giuseppedidei”? Nicolaoggi non ripeterebbe quellaper la quale fu bersagliato per mesi in particolare dai partiti moderati del centrosinistra (presunto). “Lo dissi in un momento particolare: all’indomani dell’elezione dia premier di una nuova alleanza”, racconta l’ex segretario del Pd in un’intervista al podcast di Repubblica, Metropolis. Ora “che siadimiuna. Un dato di fatto, non un giudizio, eh”. “Chi èoggi? E’ il leader di un partito in grande difficoltà”. E uno dei primi a commentare è proprio Carlo Calenda, leader di Azione: “Hanno inventato un ...

