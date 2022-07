Calciomercato Roma, colpo di scena in attacco: gongola Mourinho (Di sabato 9 luglio 2022) La Roma valuta le prossime operazioni di mercato, sia in entrata che in uscita: colpo di scena all’orizzonte, Mourinho può sorridere. I primi due acquisti, ovvero Nemanja Matic e Zeki Celik, sono stati ufficializzati. La Roma, adesso, si è presa del tempo per valutare le prossime operazioni sia in entrata che in uscita. Tanti i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 9 luglio 2022) Lavaluta le prossime operazioni di mercato, sia in entrata che in uscita:diall’orizzonte,può sorridere. I primi due acquisti, ovvero Nemanja Matic e Zeki Celik, sono stati ufficializzati. La, adesso, si è presa del tempo per valutare le prossime operazioni sia in entrata che in uscita. Tanti i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, idea #Zaha: la situazione - DiMarzio : #Calciomercato | Sergio #Oliveira, ormai ex giocatore della @OfficialASRoma, vicino alla chiusura con il… - AliprandiJacopo : ?? #Zaniolo ha lasciato Trigoria (come tutti i giocatori) e si è fermato con i tifosi: “Nico ti prego resta alla Rom… - J_network24 : ??#Calciomercato | ????La #Juve lavora fortemente al colpo Nicolò #Zaniolo - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – E’ Angel Di Maria il re del calciomercato, almeno per quanto riguarda i media: nell’ultimo mese… -