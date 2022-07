Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 8 luglio 2022 (Di sabato 9 luglio 2022) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 8 luglio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il varietà Top Dieci ha totalizzato in media 2387 spettatori (18.26% di share); su Canale5 la serie tv New Amsterdam ha avuto 1371 spettatori (share 10.77%) nella media dei due episodi. Il film Hunter’s Prayer – In fuga su Italia1 ha ottenuto 892 spettatori (6.05%); su Rai2 il programma documentaristico Kalipè – A passo d’uomo ha portato a casa 570 spettatori (4.00%); il film Dog Days su Rai3 ha conquistato 730 spettatori (5.03%). Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado – Le storie ha interessato 1235 spettatori (10.17%) e su La7 il programma ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 9 luglio 2022)tv: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il varietà Top Dieci ha totalizzato in media 2387 spettatori (18.26% di share); su Canale5 la serie tv New Amsterdam ha avuto 1371 spettatori (share 10.77%) nella media dei due episodi. Il film Hunter’s Prayer – In fuga su Italia1 ha ottenuto 892 spettatori (6.05%); su Rai2 il programma documentaristico Kalipè – A passo d’uomo ha portato a casa 570 spettatori (4.00%); il film Dog Days su Rai3 ha conquistato 730 spettatori (5.03%). Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado – Le storie ha interessato 1235 spettatori (10.17%) e su La7 il programma ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Ascolti tv venerdì 8 luglio 2022: Top Dieci, New Amsterdam 4, Quarto Grado, GP Austria, dati Auditel e share… - zazoomblog : Ascolti tv venerdì 8 luglio 2022: Top Dieci New Amsterdam 4 Quarto Grado GP Austria dati Auditel e share - #Ascolti… - CorriereCitta : #AscoltiTv venerdì 8 luglio 2022: Top Dieci, New Amsterdam 4, Quarto Grado, GP Austria, dati Auditel e share - RitaC70 : Ascolti tv mercoledì 6 luglio 2022: Superquark (14.1%), L’Ora – Inchiostro contro piombo (7.1%), Chi l’ha visto (13… - NunziaSchifaudo : @Alessan99674341 @MasterAb88 No , guardati i dati auditel del mese di Giugno e di questo mese e confronta gli… -