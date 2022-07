Amichevoli precampionato 2022 | Rovereto-Lecce 0-7 | tabellino e marcatori

(Di sabato 9 luglio 2022) Valanga di gol delai danni delnella seconda amichevole. Dopo la vittoria per 14-1 contro il Postal Calcio, la formazione di Baroni si è imposta per 7-0 in Trentino contro la squadra di Eccher grazie alle doppiette di Helgason e Colombo, ai gol di Berisha, Rodriguez e a un autogol della difesa del. Di seguito ildel match. IL: Chimini, Dallavalle, Festi ©, Zuccatti, Bertoldi, Dal Fiume, Piccinini, Salvaterra Yuri, Brusco, Tognotti, Dallapiccola. A disposizione: Poli, Mondini, Todisco, Salvaterra Loris, Anzelini, Cesarini, Pradini, Pereira, Deimichei, Maraner, Strazzieri, Fiorini, Manica. P. Eccher.: Brancolini (1’st Bleve), Ceesay (1’st Colombo), Tuia (1’st Calabresi), ...

partita amichevole di. La squadra di Cioffi sta asfaltando un avversario altamente ...show! SI COMINCIA Verona US Primiero sta per cominciare e apre il programma delleestive ...Ritiro Spezia,2022 - 2023:estive Lo Spezia si appresta ad affrontare la sua terza stagione consecutiva in Serie A effettuando la preparazione pre campionato nella località ... Amichevoli precampionato 2022, Hellas Verona-US Primiero 9-0: tabellino e marcatori