Wimbledon 2022 | Djokovic | “Non so quante opportunità di vincere altri Grand Slam avrò in futuro”

In vista della finale che lo aspetta Wimbledon 2022 opponendolo a Nick Kyrgios, Novak Djkovic ha parlato del suo futuro, facendo annusare un certo senso di "anzianità". Ecco le sue parole: "È sempre un obiettivo raggiungere la gara in cui si gioca per il titolo. Almeno per me in ogni torneo, in particolare il Grande Slam. Sono molto soddisfatto e felice di mettermi nella posizione di vincere il trofeo. Oggi è stata una bella partita. Non ho iniziato bene come in altre partite qui a Wimbledon. All'inizio non mi sentivo molto bene, tanti errori, non riuscivo a trovare il ritmo. I nervi hanno avuto la meglio su entrambi, ma li ho gestiti meglio. Nel secondo set poi ho fatto meglio. Lo slancio è cambiato. Ho iniziato a sentirmi meglio, l'ho fatto correre di più e si è ..."

