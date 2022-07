Vasco Rossi, dieci anni di matrimonio con Laura “mi hai dato una famiglia e una casa” (Di venerdì 8 luglio 2022) Vasco Rossi e Laura Schmidt festeggiano dieci anni di matrimonio: il cantante ha affidato ai social una dedica speciale per la moglie. Il decimo anniversario di matrimonio tra Vasco Rossi e Laura Schmidt è stato celebrato da Vasco Rossi con un post su Instagram: il cantante, poco social e restio a mostrare i propri sentimenti in pubblico, ha stupito i fan con una dolce dedica a Laura Schmidt, la donna che ha sposato il 7 luglio 2011 nel Municipio di Zocca, il comune in provincia di Modena che ha dato i natali al cantautore emiliano. dieci anni di matrimonio più ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 luglio 2022)Schmidt festeggianodi: il cantante ha affiai social una dedica speciale per la moglie. Il decimoversario ditraSchmidt è stato celebrato dacon un post su Instagram: il cantante, poco social e restio a mostrare i propri sentimenti in pubblico, ha stupito i fan con una dolce dedica aSchmidt, la donna che ha sposato il 7 luglio 2011 nel Municipio di Zocca, il comune in provincia di Modena che hai natali al cantautore emiliano.dipiù ...

