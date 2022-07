Valeria Marini torna in tv: dove e quando la vedremo (Di venerdì 8 luglio 2022) Inarrestabile e super grintosa, Valeria Marini continua ad essere una delle protagoniste più amate del mondo dello spettacolo. Solo qualche mese fa ha letteralmente travolto con la sua verve gli inquilini del Grande Fratello Vip, irrompendo a metà reality in un’edizione ricca di sorprese. E a quanto pare non ha alcuna intenzione di fermarsi: secondo alcune indiscrezioni, la showgirl sarebbe in rampa di lancio per una nuova trasmissione, stavolta per lei del tutto inedita. Valeria Marini concorrente di Tale e Quale Show Ci ha (nuovamente) conquistati nella Casa più spiata d’Italia, e ora Valeria Marini si prepara ad un’altra avventura: pare che sia ormai certo il suo debutto a Tale e Quale Show, la trasmissione musicale condotta da Carlo Conti. A darne notizia è TVBlog, che sta seguendo ... Leggi su dilei (Di venerdì 8 luglio 2022) Inarrestabile e super grintosa,continua ad essere una delle protagoniste più amate del mondo dello spettacolo. Solo qualche mese fa ha letteralmente travolto con la sua verve gli inquilini del Grande Fratello Vip, irrompendo a metà reality in un’edizione ricca di sorprese. E a quanto pare non ha alcuna intenzione di fermarsi: secondo alcune indiscrezioni, la showgirl sarebbe in rampa di lancio per una nuova trasmissione, stavolta per lei del tutto inedita.concorrente di Tale e Quale Show Ci ha (nuovamente) conquistati nella Casa più spiata d’Italia, e orasi prepara ad un’altra avventura: pare che sia ormai certo il suo debutto a Tale e Quale Show, la trasmissione musicale condotta da Carlo Conti. A darne notizia è TVBlog, che sta seguendo ...

Pubblicità

Debina87 : RT @Iperborea_: Il promo del GFvip ha ragione a dire che niente sarà più come prima visto che Valeria Marini, effettivamente, quest'anno sa… - vivalegalline : La nochalance con cui criticano e perculano le pose di Valeria Marini e poi fanno foto ESATTAMENTE con la stessa espressione e convinzione. - giuseppe_alto : Sembrava certa la partecipazione delle sorelle Selassié a Tale quale show ma l'ex gieffine non avrebbero superato l… - Martyriccel92 : RT @Iperborea_: Il promo del GFvip ha ragione a dire che niente sarà più come prima visto che Valeria Marini, effettivamente, quest'anno sa… - serperuta : RT @Iperborea_: Il promo del GFvip ha ragione a dire che niente sarà più come prima visto che Valeria Marini, effettivamente, quest'anno sa… -