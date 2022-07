Un super Pogacar, ma lo sloveno non è già a Parigi in maglia gialla (Di venerdì 8 luglio 2022) Sarà sempre valida la regola non scritta secondo la quale il primo arrivo in salita rappresenta il vero 'calcio d'inizio', chiamiamolo così, di un grande giro? Chissà. Al Tour de France 2022 lo ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 8 luglio 2022) Sarà sempre valida la regola non scritta secondo la quale il primo arrivo in salita rappresenta il vero 'calcio d'inizio', chiamiamolo così, di un grande giro? Chissà. Al Tour de France 2022 lo ...

Pubblicità

Maverick_kk : #raitour Team Rai..Siete Fantastici! Sono un cicloamatore e vi seguo sempre Domanda: Perche' su Armstrong,Froome s… - Bertolca10 : Ieri Tadej #Pogacar, ma oggi si arriva sulla Super Planche des Belles Filles (1140m). Occhio perché molte volte que… - Piergiulio58 : Un super Pogacar, ma lo sloveno non è già a Parigi in maglia gialla. All’apparenza il fenomenale 23enne pare avviat… - RassegnaZampa : #ciclismo #TourdeFrance Un super Pogacar, ma lo sloveno non è già a Parigi in maglia gialla - sciareneve : RT @MTBiit: C'è la Planche des Belles Filles in versione... Super: Pogacar può già 'ammazzare' il Tour #tourdefrance #roadbike #8Luglio htt… -