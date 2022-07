Ultime Notizie – Juve, ecco Pogba: “Ci vediamo presto” – Video (Di venerdì 8 luglio 2022) “Ci vediamo presto”. Paul Pogba in volo verso Torino per cominciare la seconda avventura con la maglia della Juventus. Il centrocampista francese pubblica su Instagram un Video in cui annuncia il suo arrivo imminente. “It’s time”, “E’ ora”. Quindi, l’appuntamento: “Ci vediamo presto”, in italiano. Pogba, con una tuta bianconera, si prepara a sbarcare a Torino per sottoporsi alle visite mediche e mettersi a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. A Torino è già arrivato Angel Di Maria. L’argentino, atterrato nella tarda serata di ieri, stamattina si è sottoposto alle visite mediche di rito. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 8 luglio 2022) “Ci”. Paulin volo verso Torino per cominciare la seconda avventura con la maglia dellantus. Il centrocampista francese pubblica su Instagram unin cui annuncia il suo arrivo imminente. “It’s time”, “E’ ora”. Quindi, l’appuntamento: “Ci”, in italiano., con una tuta bianconera, si prepara a sbarcare a Torino per sottoporsi alle visite mediche e mettersi a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. A Torino è già arrivato Angel Di Maria. L’argentino, atterrato nella tarda serata di ieri, stamattina si è sottoposto alle visite mediche di rito. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

