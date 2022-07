Ucraina, Putin: “Non abbiamo ancora cominciato a fare la guerra”. Cosa accade al G20 (Di venerdì 8 luglio 2022) “Dovrebbero sapere che, tutto sommato, in Ucraina non abbiamo ancora cominciato a fare la guerra sul serio”. Sono le parole del presidente della Federazione russa Vladimir Putin durante un incontro con i capi dei deputati dell’Assemblea. Secondo l’agenzia russa Tass, il leader resta fedele alla linea dura e senza compromessi. “Li sentiamo dire che vogliono batterci L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 8 luglio 2022) “Dovrebbero sapere che, tutto sommato, innonlasul serio”. Sono le parole del presidente della Federazione russa Vladimirdurante un incontro con i capi dei deputati dell’Assemblea. Secondo l’agenzia russa Tass, il leader resta fedele alla linea dura e senza compromessi. “Li sentiamo dire che vogliono batterci L'articolo proviene da Inews24.it.

