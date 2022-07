Tropico | Cesare Cremonini e Fabri Fibra arrivano in radio con “Contrabbando” | i dettagli

(Di venerdì 8 luglio 2022), uno degli autori più importanti della scena attuale, torna ine lo fa con un inedito featuring con: il risultato di questo mix esplosivo è “” (Epic / Sony Music), il nuovo brano fuori ovunque da oggi: https://Epic.lnk.to/Un testo tagliente per una canzone che vuole far riflettere sul fatto che «le buone idee di questi tempi sono di– come racconta– c’è un ingorgo ovunque, troppe informazioni tutte insieme, troppe opinioni, troppa musica tutta insieme, tutti vogliono tutto, tutti sanno tutto… se qualcuno dovesse mai avere una buona idea in questo periodo credo che non verrebbe capita, si perderebbe, meglio farla passare ...

Da cantautore a songwriter di successo Davide Petrella , questo il nome all'anagrafe di- ... Poco dopo Davide Petrella conosceCremonini , che nel 2014 lo coinvolge nella scrittura del ..."Per me collaborare cone Fabri su questo pezzo è una roba incredibile":non nasconde la soddisfazione per i featuring di Cremonini e Fibra nel suo nuovo singolo 'Contrabbando', che esce oggi. "E' successo ...“Per me collaborare con Cesare e Fabri su questo pezzo è una roba incredibile… Le canzoni devono parlare da sole e in questo caso è andata proprio così… Ci ha un po’ scelto lei. Qui non si insegue nul ...Nelle ultime ore è stato pubblicato “Contrabbando”, il nuovo singolo di Cesare Cremonini, Fabri Fibra e Tropico: qui il testo e il significato ...