Salernitana, è di Simy il primo gol stagionale (Di venerdì 8 luglio 2022) SK JENBACH 0 Salernitana 9 Salernitana (3-5-2): Fiorillo; Motoc (46’ Galeotafiore), Radovanovic (46’ Mantovani), Fazio (46’ Gagliolo); Mazzocchi (46’ Kechrida), Capezzi (46’ Cavion), Bohinen (46’ Boultam), M.Coulibaly (46’ Iervolino), Jaroszynski (46’ Sy); Ribery (46’ D’Andrea), Simy (46’ Kristoffersen). All.: D. Nicola MARCATORI: 14’ Simy, 41’ Mazzocchi, 55’, 57’ e 90’ D’Andrea, 62’, 72’ e 85’ Kristoffersen, 83’ Boultam (rig). JENBACH (AUSTRIA) – E’ di Nwankwo Simy il primo gol della nuova stagione per la Salernitana. Il nigeriano al 14’ ha trafitto il portiere dello Jenbach, battuto poi per altre sette volte da Mazzocchi, Boultam e soprattutto gli scatenati D’Andrea e Kristoffersen a segno entrambi con tre reti nel rotondo 8-0 inflitto dalla ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 8 luglio 2022) SK JENBACH 0(3-5-2): Fiorillo; Motoc (46’ Galeotafiore), Radovanovic (46’ Mantovani), Fazio (46’ Gagliolo); Mazzocchi (46’ Kechrida), Capezzi (46’ Cavion), Bohinen (46’ Boultam), M.Coulibaly (46’ Iervolino), Jaroszynski (46’ Sy); Ribery (46’ D’Andrea),(46’ Kristoffersen). All.: D. Nicola MARCATORI: 14’, 41’ Mazzocchi, 55’, 57’ e 90’ D’Andrea, 62’, 72’ e 85’ Kristoffersen, 83’ Boultam (rig). JENBACH (AUSTRIA) – E’ di Nwankwoilgol della nuova stagione per la. Il nigeriano al 14’ ha trafitto il portiere dello Jenbach, battuto poi per altre sette volte da Mazzocchi, Boultam e soprattutto gli scatenati D’Andrea e Kristoffersen a segno entrambi con tre reti nel rotondo 8-0 inflitto dalla ...

Pubblicità

salernonotizie : Prima amichevole Salernitana contro il SK Jenbach: in avanti Simy-Ribery. Mazzocchi e Jaro esterni - zazoomblog : Serie A tutte le amichevoli: Simy apre il 9-0 della Salernitana - #Serie #tutte #amichevoli: #della - CalcioOggi : Salernitana: Simy apre il 9-0 in amichevole | Serie A - - sportli26181512 : Salernitana: Simy apre il 9-0 in amichevole: Amichevole: Salernitana-Jenbach 9-0 Reti: 14' pt Simy, 41' pt Mazzocch… - fabriziosalvio1 : @chrstnpls01 @RevGioia #Simy di testa non la prende mai. Me lo disse chiaro e tondo quando lo intervistai nel suo a… -