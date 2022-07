Punta da una zanzara, muore a 21 anni dopo 5 giorni (Di venerdì 8 luglio 2022) La 21enne, aspirante pilota di aerei, era stata ricoverata in gravissime condizioni. L'autopsia: "L'infezione ha raggiunto il cervello" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 luglio 2022) La 21enne, aspirante pilota di aerei, era stata ricoverata in gravissime condizioni. L'autopsia: "L'infezione ha raggiunto il cervello"

Pubblicità

sbonaccini : «Dove andiamo? A respirare un po'» Riapre a Punta Marina (Ravenna) la spiaggia in cui i malati di SLA e le persone… - forumJuventus : (Cds) 'Juventus: la cessione di De Ligt per finanziare 4 colpi:2 difensori, un centrocampista e una punta il piano… - Lunababaccetto : RT @Cambiacasacca: Stanno cacciando Boris, durante una guerra e con la crisi incombente. Vogliamo noi essere da meno degli inglesi che hann… - Val88s : RT @anticristo69420: @MeineMiry @Resistenza1967 Tutto vero, ho una Toyota e lei non mi punta mai la pistola - il_Paride : @NiccolFrancesc6 Serve anche un vice gosens, un vice de vrij e una punta affidabile -