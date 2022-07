Nara Giappone | ex premier Abe ferito in un attentato | gravissimo in ospedale

(Di venerdì 8 luglio 2022) Abe sarebbe stato cosciente dopo gli spari che lo hanno colpito ma si troverebbe ora in arresto cardio-polmonare e non da' segni di vita L'articolo proviene da Firenze Post.

...La polizia nipponica ha arrestato il 41enne Tetsuya Yamagami con l'accusa di tentato omicidio per aver esploso i due colpi di arma da fuoco contro l'ex premier Shinzo Abe a, nelcentro -...Un ex marinaio di 41 anni, Tetsuya Yamagami, è stato arrestato acon l'accusa di aver sparato all'ex primo ministro Shinzo Abe, che è in ospedale ed è in stato "arresto cardiopolmonare". Lo ha riferito il portavoce del governo di Tokyo Hirokazu Matsuno. ...Roma, 8 lug. (askanews) - Un ex marinaio di 41 anni, Tetsuya Yamagami, è stato arrestato a Nara con l'accusa di aver sparato all'ex primo ...La televisione pubblica Nhk ha spiegato che è stato identificato come Tetsuya Yamagami, 42 anni, residente a Nara, città dove Abe stava tenendo un comizio. Secondo testimoni oculari, si sarebbe ...