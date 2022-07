Michel Platini e Sepp Blatter tirano un sospiro di sollievo L’ex presidente Fifa e l’omologo dell’Uefa sono stati assolti in Svizzera dalle accuse di frode e malagestione

(Di venerdì 8 luglio 2022)undi. Dopo sei anni di indagini e un processo lampo,dellacompletamente scagionati, a vario titolo, die falsificazione di un documento. A scagionare i due imputati è stato il tribunale penale federale di Bellinzona, in. I giudici hanno così smontato la tesi dell’accusa che chiedeva, per entrambi, un anno e otto mesi con la condizionale e due anni di libertà vigilata....

Pubblicità

oscarvalle1984 : RT @rtl1025: ?? Michel #Platini e l'ex presidente della #Fifa, lo svizzero Sepp #Blatter, sono stati assolti dall'accusa di truffa a danno d… - sportli26181512 : Platini e Blatter assolti da accusa di truffa ai danni della Fifa: L'ex presidente della FIFA Sepp Blatter e l'ex p… - gemin_steven98 : RT @ilpost: L’ex presidente della FIFA Sepp Blatter e l’ex presidente della UEFA Michel Platini sono stati assolti dall’accusa di corruzion… - flanciano1 : RT @ilpost: L’ex presidente della FIFA Sepp Blatter e l’ex presidente della UEFA Michel Platini sono stati assolti dall’accusa di corruzion… - sghi29 : RT @ilpost: L’ex presidente della FIFA Sepp Blatter e l’ex presidente della UEFA Michel Platini sono stati assolti dall’accusa di corruzion… -

LA NOTIZIA

e l'ex presidente della Fifa, Sepp Blatter, sono stati assolti in Svizzera per le accuse di frode e altri reati che nel 2015 avevano minato l'ascesa dell'ex attaccante francese verso la ......del calcio francese sono stati entrambi scagionati dalle accuse di corruzione da un tribunale svizzero L'ex presidente della Fifa Sepp Blatter e la leggenda del calcio francesesono ... Michel Platini e Sepp Blatter tirano un sospiro di sollievo Michel Platini e l’ex presidente della Fifa, lo svizzero Sepp Blatter, sono stati assolti dall’accusa di truffa a danno della Fifa. Il Tribunale penale federale di Bellinzona non ha accolto le ...L'ex presidente della Fifa Joseph Blatter e l'ex presidente della Uefa Michel Platini sono stati assolti dall'accusa di truffa a danno della Fifa. Il Tribunale penale federale di Bellinzona non ha acc ...