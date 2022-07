Mario Desiati | la vittoria del favorito

(Di venerdì 8 luglio 2022) I suoi “Spatriati” (Einaudi) trionfano in modo netto. Tra complessità e microbiografismo il romanzo dello scrittore pugliese è la rivalsa di una generazione in bilico

Einaudieditore : Che gioia! Mario Desiati ha vinto il Premio Strega con SPATRIATI! #PremioStrega2022 - RaiTre : “Spatriati”, di Mario Desiati, vince la LXXVI edizione del @PremioStrega. #PremioStrega2022 - RaiTre : “Spatriati, espatriati, vuol dire fuori dalla patria, intesa come il modo di vivere della maggioranza.” Mario Desia… - Giornaleditalia : Chi è Mario Desiati, vincitore del Premio Strega 2022: biografia, fidanzata, libri - Blumeweb : RT @RaiTre: “Spatriati”, di Mario Desiati, vince la LXXVI edizione del @PremioStrega. #PremioStrega2022 -

Con 166 voti sui 537 totali è stato lo scrittorea vincere il Premio Strega 2022 con il suo romanzo Spatriati , pubblicato da Einaudi. Nella cerimonia di votazione svoltasi nella serata del 7 luglio al Ninfeo di Villa Giulia a Roma, ...ha vinto il 'Premio Strega 2022', la prima edizione della storia con ben 7 autori in finale. Arrivato con la fidanzata al Ninfeo di Villa Giulia,ha brillato subito per ...Roma, 8 luglio 2022, (Ansa) - Mario Desiati trionfaal Premio Strega 2022 con 166 voti per 'Spatriati' (Einaudi).Al secondo posto Claudio Piersanti con 'Quel maledetto Vronskij (Rizzoli), 90 voti e al ...Lo scrittore Mario Desiati, con il romanzo Spatriati (Einaudi), è il vincitore della LXXVI edizione del Premio Strega.