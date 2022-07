"Ma rischio di cosa?". Covid, Cruciani sbrocca e travolge Pregliasco | Video (Di venerdì 8 luglio 2022) Crescono i contagi dovuti a Omicron 5 e in parallelo cresce la paura dettata dal Covid e, in certi casi, anche il "terrorismo pandemico". Uno dei casi che più ha fatto discutere negli ultimi giorni è la richiesta dei medici di base di Roma e di un gruppo di virologi di rinviare il concerto dei Maneskin, all'aperto al Circo Massimo, per il rischio-contagio. Richiesta che francamente lascia interdetti: perché solo loro? E poi: non si era tornati alla normalità? Tant'è, il dibattito arriva dritto dritto in studio a Zona Bianca, il programma condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4. E a confrontarsi ci sono due personaggi che rappresentano posizioni agli antipodi: il virologo Fabrizio Pregliasco, tra quelli che avevano chiesto il rinvio dell'evento, e Giuseppe Cruciani, un "aperturista" per definizione e vocazione. E ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Crescono i contagi dovuti a Omicron 5 e in parallelo cresce la paura dettata dale, in certi casi, anche il "terrorismo pandemico". Uno dei casi che più ha fatto discutere negli ultimi giorni è la richiesta dei medici di base di Roma e di un gruppo di virologi di rinviare il concerto dei Maneskin, all'aperto al Circo Massimo, per il-contagio. Richiesta che francamente lascia interdetti: perché solo loro? E poi: non si era tornati alla normalità? Tant'è, il dibattito arriva dritto dritto in studio a Zona Bianca, il programma condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4. E a confrontarsi ci sono due personaggi che rappresentano posizioni agli antipodi: il virologo Fabrizio, tra quelli che avevano chiesto il rinvio dell'evento, e Giuseppe, un "aperturista" per definizione e vocazione. E ...

ricpuglisi : Che cosa accade se in un paese come l'Italia il ministro della salute durante il #Covid19 è una persona estremamente avversa al rischio? - Bianca34874951 : RT @ProfMBassetti: Chi va al concerto dei #maneskin ? Nonni 80enni o zie centenarie? Ci vanno i giovani verso i quali si punta nuovamente i… - Nicola_Firenze : @ProfCampagna Potrei rispondere cosa penso che meritino queste persone, ma rischio di essere sospeso a vita! - matteo76922376 : @lindasartini @mzanchi62 @confundustria @giorgio_gori Si valuta il rischio come per qualsiasi cosa. Lei chiamerebbe… - defra_andrea : RT @ProfMBassetti: Chi va al concerto dei #maneskin ? Nonni 80enni o zie centenarie? Ci vanno i giovani verso i quali si punta nuovamente i… -