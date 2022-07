LIVE F1, GP Austria 2022 in DIRETTA: la FP1 alle 13.30, ci si prepara alle qualifiche della Sprint Qualifying (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.18 La Ferrari ha invece ha ottenuto 5 vittorie, l’ultima delle quali nel 2003. Tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già primeggiato anche Red Bull (4 volte, compreso un GP di Stiria) e Williams (3). 13.15 Sul fronte dei team, la scuderia più vincente in assoluto è la McLaren, impostasi in 6 occasioni. Ai già citati tre successi di Prost (1983, 1985, 1986) bisogna aggiungere quelli di Niki Lauda (1984), Mika Häkkinen (2000) e David Coulthard (2001). Anche la Mercedes è arrivata a quota 6, ma “sfruttando” un Gran Premio di Stiria. alle già ricordate affermazioni di Hamilton (2016, 2020) e Bottas (2017, 2020) bisogna aggiungere quelle di Nico Rosberg (2014, 2015). 13.12 Il pilota più vincente in assoluto sulla pista di Spielberg è Max Verstappen, impostosi ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.18 La Ferrari ha invece ha ottenuto 5 vittorie, l’ultima delle quali nel 2003. Tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già primeggiato anche Red Bull (4 volte, compreso un GP di Stiria) e Williams (3). 13.15 Sul fronte dei team, la scuderia più vincente in assoluto è la McLaren, impostasi in 6 occasioni. Ai già citati tre successi di Prost (1983, 1985, 1986) bisogna aggiungere quelli di Niki Lauda (1984), Mika Häkkinen (2000) e David Coulthard (2001). Anche la Mercedes è arrivata a quota 6, ma “sfruttando” un Gran Premio di Stiria.già ricordate affermazioni di Hamilton (2016, 2020) e Bottas (2017, 2020) bisogna aggiungere quelle di Nico Rosberg (2014, 2015). 13.12 Il pilota più vincente in assoluto sulla pista di Spielberg è Max Verstappen, impostosi ...

