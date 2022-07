L’intercettazione che potrebbe rovesciare in appello la condanna di Mimmo Lucano (Di venerdì 8 luglio 2022) La difesa di Mimmo Lucano potrà contare su un nuovo elemento al processo d’appello dopo la condanna in primo grado per l’ex sindaco di Riace a 13 anni e 2 mesi di reclusione per peculato, abuso d’ufficio e associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I giudici della Corte d’appello di Reggio Calabria hanno infatti disposto l’acquisizione di una intercettazione ambientale, una conversazione dell’ispettore della prefettura Salvatore Del Giglio, che diceva: “L’amministrazione dello Stato non vuole il racconto della realtà di Riace…oggi la mission dello Stato, lo Stato è composto…come qua da voi. C’è l’opposizione”. E ancora: “Vi doveste aspettare, perché non è improbabile, che un domani verranno la Guardia di Finanza”. Di fatto si tratta di una riapertura ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) La difesa dipotrà contare su un nuovo elemento al processo d’dopo lain primo grado per l’ex sindaco di Riace a 13 anni e 2 mesi di reclusione per peculato, abuso d’ufficio e associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I giudici della Corte d’di Reggio Calabria hanno infatti disposto l’acquisizione di una intercettazione ambientale, una conversazione dell’ispettore della prefettura Salvatore Del Giglio, che diceva: “L’amministrazione dello Stato non vuole il racconto della realtà di Riace…oggi la mission dello Stato, lo Stato è composto…come qua da voi. C’è l’opposizione”. E ancora: “Vi doveste aspettare, perché non è improbabile, che un domani verranno la Guardia di Finanza”. Di fatto si tratta di una riapertura ...

