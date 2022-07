La mafia continua a minacciare le istituzioni | ma i movimenti civili tengono alta l’attenzione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 luglio 2022) L’Italia è l’unico Paese dell’Unione europea ad avere unacapace dile, ma è anche l’unico ad avere un movimento civile anticapace di tenere. Quello che è successo a Milano l’altra sera ne è una conferma: centinaia di persone scese in piazza per mandare un messaggio di solidarietà ai magistrati più esposti e in particolare a Nicola Gratteri, sempre nel mirino delle cosche anche secondo l’Fbi americano, che ne avrebbe informato l’intelligence italiana. Le cronache parlano di oltre 150 sigle associative coinvolte e di numerosi esponenti delle, tra cui il presidente della commissione parlamentare antiNicola Morra, accomunati dallo slogan: Mai più stragi! Gridato prima e non dopo. ...