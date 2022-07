Inter, per Pinamonti si riapre la pista Monza (Di venerdì 8 luglio 2022) Andrea Pinamonti riapre al Monza Primi giorni di ritiro ad Appiano Gentile per Andrea Pinamonti che è destinato a lasciare l’Inter nel corso di questa sessione di calciomercato. Su di lui c’è l’Atalanta, pista che al momento si è raffreddata e parecchio motivo per il quale il giocatore, secondo Tuttosport, starebbe ri-prendendo in considerazione l’ipotesi Monza. “E’ in salita la pista che porta a Bergamo e all’Atalanta, considerato che l’attaccante vorrebbe un posto dove ha garanzia di giocare e, in tal senso, preferirebbe l’opzione Monza” si legge sul quotidiano torinese. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di venerdì 8 luglio 2022) AndreaalPrimi giorni di ritiro ad Appiano Gentile per Andreache è destinato a lasciare l’nel corso di questa sessione di calciomercato. Su di lui c’è l’Atalanta,che al momento si è raffreddata e parecchio motivo per il quale il giocatore, secondo Tuttosport, starebbe ri-prendendo in considerazione l’ipotesi. “E’ in salita lache porta a Bergamo e all’Atalanta, considerato che l’attaccante vorrebbe un posto dove ha garanzia di giocare e, in tal senso, preferirebbe l’opzione” si legge sul quotidiano torinese. L'articolo proviene damagazine.

