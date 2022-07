Ilva di Taranto, gli ex proprietari devono risarcire il Comune: maxi multa da 12 milioni (Di venerdì 8 luglio 2022) Gli ex proprietari dell'Ilva di Taranto, dovranno risarcire il Comune con una somma superiore ai 12 milioni di euro, di cui 8 solo per danni d'immagine. Lo ha stabilito il giudice Raffaele Viglione ... Leggi su globalist (Di venerdì 8 luglio 2022) Gli exdell'di, dovrannoilcon una somma superiore ai 12di euro, di cui 8 solo per danni d'immagine. Lo ha stabilito il giudice Raffaele Viglione ...

