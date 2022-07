“I semi del Carrubo”: parole, musiche e danze per una serata d’estate (Di venerdì 8 luglio 2022) Continuano le serate d’estate a Monreale nella splendida cornice di Villa Savoia. Domenica 10 luglio è la volta dello spettacolo I semi del Carrubo messo in scena dalla “Compagnia della Valigia” in occasione della giornata nazionale delle Pro Loco d’Italia. La compagnia teatrale, dopo il successo de I quattro briganti portato sul palco lo scorso 1° luglio a piazza Guglielmo, individua insieme alla Pro Loco dei percorsi tematici che riflettono le loro anime intrise di sicilianità: si tratterà della Sicilia e dei suoi monumenti, delle donne e della legalità. Previste anche delle letture di brani delle scrittrici monrealesi Maria Sapienza e Antonella Vinciguerra che si alterneranno alla musica, con il flauto di Salvatore Zummo e il clarinetto di Giovanni La Mattina, e al ballo della scuola di danza del maestro Salvatore Renda. Lo ... Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 8 luglio 2022) Continuano le seratea Monreale nella splendida cornice di Villa Savoia. Domenica 10 luglio è la volta dello spettacolo Idelmesso in scena dalla “Compagnia della Valigia” in occasione della giornata nazionale delle Pro Loco d’Italia. La compagnia teatrale, dopo il successo de I quattro briganti portato sul palco lo scorso 1° luglio a piazza Guglielmo, individua insieme alla Pro Loco dei percorsi tematici che riflettono le loro anime intrise di sicilianità: si tratterà della Sicilia e dei suoi monumenti, delle donne e della legalità. Previste anche delle letture di brani delle scrittrici monrealesi Maria Sapienza e Antonella Vinciguerra che si alterneranno alla musica, con il flauto di Salvatore Zummo e il clarinetto di Giovanni La Mattina, e al ballo della scuola di danza del maestro Salvatore Renda. Lo ...

