GPS | scioglimento della riserva | video tutorial passo dopo passo QUESTION TIME con Vannini Uil Scuola LIVE Venerdì 8 luglio alle 14 | 30

Pubblicità

orizzontescuola : GPS, scioglimento della riserva: video tutorial passo dopo passo. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola) LIVE Vener… - ProDocente : GPS, dall’8 luglio domande scioglimento riserva abilitazione e specializzazione sostegno - orizzontescuola : GPS, dall’8 luglio domande scioglimento riserva abilitazione e specializzazione sostegno - ProDocente : GPS graduatorie docenti 2022: TUTTI i motivi di esclusione. Fino al 21 luglio scioglimento riserva, poi la pubblica… - SISAsindacato : GPS graduatorie docenti 2022: fino al 21 luglio scioglimento riserva, poi la pubblicazione -

23,59) Dove : su istanze on line Il link Come : ci sarà il manuale di istruzioni del Ministero Perché: per essere in prima fasciae avere la priorità sulla seconda. Chi : coloro che hanno ...e Supplenze 2022/23: le prossime scadenze di luglio.riserva, servizio, TFA sostegno [LO SPECIALE]Al via le procedure per i supplenti . Cominciano oggi due settimane chiave per i docenti precari interessati a ottenere un incarico annuale dal primo settembre ...Da venerdì 8 luglio a giovedì 21 luglio è aperta su Istanze online la finestra utile per coloro che si sono inseriti nelle GPS, graduatorie ...