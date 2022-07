Drusilla Foer: “Simbolo di inclusione? Non faccio nulla per esserlo, ma ne sono felice” (Di venerdì 8 luglio 2022) L’estate di Drusilla Foer? “Comincia tanti anni fa, un’estate calda in campagna: dopo pranzo coi miei fratelli venivo obbligata a dormire“. Ricordi d’infanzia della nobildonna toscana (all’anagrafe Gianluca Gori) nota al pubblico, ma definitivamente esplosa sul palco del Festival di Sanremo 2022, dove ha co-condotto una serata accanto ad Amadeus. Versatile, eclettica, dissacrante, l’artista si prepara ad affrontare una stagione ricca di appuntamenti sul palco, molti dei quali hanno già registrato il tutto esaurito. È il caso della data fiorentina del tour teatrale di Eleganzissima Estate, recital in divenire, scritto e interpretato da Drusilla, che la vedrà esibirsi in alcuni dei teatri open air e spazi più prestigiosi d’Italia: la versione rivisitata – arricchita di nuovi racconti e di nuove canzoni, fra le quali alcune inedite, che ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 8 luglio 2022) L’estate di? “Comincia tanti anni fa, un’estate calda in campagna: dopo pranzo coi miei fratelli venivo obbligata a dormire“. Ricordi d’infanzia della nobildonna toscana (all’anagrafe Gianluca Gori) nota al pubblico, ma definitivamente esplosa sul palco del Festival di Sanremo 2022, dove ha co-condotto una serata accanto ad Amadeus. Versatile, eclettica, dissacrante, l’artista si prepara ad affrontare una stagione ricca di appuntamenti sul palco, molti dei quali hanno già registrato il tutto esaurito. È il caso della data fiorentina del tour teatrale di Eleganzissima Estate, recital in divenire, scritto e interpretato da, che la vedrà esibirsi in alcuni dei teatri open air e spazi più prestigiosi d’Italia: la versione rivisitata – arricchita di nuovi racconti e di nuove canzoni, fra le quali alcune inedite, che ...

