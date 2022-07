Da Avatar 2 ad Amsterdam di David O Russell e il sequel di Black Panther | ecco il listino Disney per il 2022

(Di venerdì 8 luglio 2022)presenta la sua programmazione per la seconda parte del: unricchissimo, dai nuovi Marvele Thor, aldi, addiO.e molti altri! Ilha superato il giro di boa eha presentato il suo nuovoper la conclusione dell'anno: una selezione che farà contenti fan della Marvel, cinefili e anche spettatori occasionali. In questa nuova programmazione cinematografica troviamo alcuni fra i titoli più attesi firmati da registi come James Cameron (e il suodi),O. Russel, oltre ai Marvel di Thor e...

Qualche titolo che salta all'occhio: l'horror di Jordan Peele NO e il cartoon MINIONS 2;di David O'Russell con Christian Bale, fino ad: LA VIA DELL'ACQUA di James Cameron che ...... Wakanda Forever (novembre) -(novembre) - The Menu (novembre) - Strange World (novembre) -: The Way of Water (dicembre) - The Marvels (febbraio 2023) - The Haunted Mansion (marzo ... Amsterdam: trailer italiano e anticipazioni del film con Christian Bale e Margot Robbie Disney presenta la sua programmazione per la seconda parte del 2022: un listino ricchissimo, dai nuovi Marvel Black Panther e Thor, al sequel di Avatar, ad Amsterdam di David O. Russell e molti altri!