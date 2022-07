Covid, 100.690 nuovi casi e 105 decessi in ultime 24 ore (Di venerdì 8 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 100.690 i nuovi positivi al Coronavirus, su un totale di 371.874 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Sono 105 le vittime, che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a quota 168.969. Sono 361 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 18 in più rispetto a ieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.632, 80 in più di ieri.– Foto Agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 100.690 ipositivi al Coronavirus, su un totale di 371.874 tamponi effettuati nelle24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Sono 105 le vittime, che portano il totale deida inizio pandemia a quota 168.969. Sono 361 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 18 in più rispetto a ieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.632, 80 in più di ieri.– Foto Agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

