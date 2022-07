Conte e le “urgenze poste a Draghi che non sono urgenze” | VIDEO (Di venerdì 8 luglio 2022) Se ci sono urgenze che non sono – poi – così urgenti, perché chiamarle “urgenze?”. Una domanda quasi Marzulliana che potrebbe esser posta al Presidente del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Perché a mettere l’accento su questo tema è stato proprio l’ex Presidente del Consiglio, durante il suo intervento all’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari pentastellati, al termine dell’incontro di mercoledì con Mario Draghi a Palazzo Chigi. E il discorso, che pare al limite del no-sense, è stato immortalato dalle telecamere che hanno ripreso quella conferenza. “Le urgenze che abbiam posto non sono urgenze che richiedono una pronta risposta”, dice ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Se ciche non– poi – così urgenti, perché chiamarle “?”. Una domanda quasi Marzulliana che potrebbe esser posta al Presidente del MoVimento 5 Stelle Giuseppe. Perché a mettere l’accento su questo tema è stato proprio l’ex Presidente del Consiglio, durante il suo intervento all’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari pentastellati, al termine dell’incontro di mercoledì con Marioa Palazzo Chigi. E il discorso, che pare al limite del no-sense, è stato immortalato dalle telecamere che hanno ripreso quella conferenza. “Leche abbiam posto nonche richiedono una pronta risposta”, dice ...

