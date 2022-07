Chi era Shinzo Abe | l’ex premier assassinato in Giappone

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 8 luglio 2022) di Andrea Gebbia L’attentato che ha causato la morte delprimo ministrose, il sessantasettenneAbe, o Abecome dicono in(col cognome rigorosamente prima del nome), ha sicuramente scosso il mondo. Durante un comizio politico in favore di un candidato del Partito Democratico Liberale, di cui Abe è stato il leader per lungo tempo, in vista delle elezioni nazionali di domenica,primo ministro è statocon due colpi di arma da fuoco. Conoscendo un po’ il paese del Sol Levante, gli eventi fanno ancora più paura e risultano più sconvolgenti. Nara, che fu anticamente la capitale deldal 710 al 784, è una città che racchiude in sé molte tipicità del Paese asiatico. Nel sito Unesco World Heritage ...