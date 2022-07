Calciomercato Genoa, Cambiaso-Dragusin in stand-by: la situazione (Di venerdì 8 luglio 2022) Genoa e Juventus si sono già da tempo accordate: Cambiaso a Torino in cambio di 4 milioni e il cartellino di Dragusin. Qualcosa, però, blocca l’affare. E, un po’ a sorpresa, a farlo è lo stesso Dragusin, che non sarebbe intenzionato a scendere di categoria. Per lui, quindi, si attendono le avance di altre squadre, anche se la Juve starebbe pressando per convincerlo ad approdare in rossoblù. Dal canto loro, i Genoani, per sbloccare la trattativa, nelle scorse ore avrebbero fatto un tentativo per Fagioli, ricevendo però un secco no dai bianconeri. Ecco la situazione di questa importante trattativa del Calciomercato del Genoa. La volontà di Dragusin Radu Dragusin, classe 2002 rumeno, è arrivato a Torino nel 2019. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 luglio 2022)e Juventus si sono già da tempo accordate:a Torino in cambio di 4 milioni e il cartellino di. Qualcosa, però, blocca l’affare. E, un po’ a sorpresa, a farlo è lo stesso, che non sarebbe intenzionato a scendere di categoria. Per lui, quindi, si attendono le avance di altre squadre, anche se la Juve starebbe pressando per convincerlo ad approdare in rossoblù. Dal canto loro, ini, per sbloccare la trattativa, nelle scorse ore avrebbero fatto un tentativo per Fagioli, ricevendo però un secco no dai bianconeri. Ecco ladi questa importante trattativa deldel. La volontà diRadu, classe 2002 rumeno, è arrivato a Torino nel 2019. ...

