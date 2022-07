Calcio, l’arbitro Benevenuto fa coming out: “Sono gay, finalmente posso essere me stesso” (Di venerdì 8 luglio 2022) l’arbitro brasiliano Igor Benevenuto ha fatto coming out. Il 41enne ha scelto di raccontarsi ad un podcast del network Globo: “Sono gay, mi piacciono gli uomini. Il Calcio l’ho odiato con tutto me stesso, nonostante sia lo sport con cui Sono cresciuto. L’ambiente è pieno di machismo e preconcetti, perciò ho dovuto fornire una versione falsa di me. Ora posso finalmente essere me stesso“. Benevenuto, primo arbitro internazionale Fifa in attività a dichiararsi pubblicamente omosessuale, ha poi proseguito: “Molte persone pensano che il Calcio sia roba da uomini e per tanti anni ho sacrificato me stesso pur di proteggermi dall’omofobia. Ho interpretato la ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022)brasiliano Igorha fattoout. Il 41enne ha scelto di raccontarsi ad un podcast del network Globo: “gay, mi piacciono gli uomini. Ill’ho odiato con tutto me, nonostante sia lo sport con cuicresciuto. L’ambiente è pieno di machismo e preconcetti, perciò ho dovuto fornire una versione falsa di me. Orame“., primo arbitro internazionale Fifa in attività a dichiararsi pubblicamente omosessuale, ha poi proseguito: “Molte persone pensano che ilsia roba da uomini e per tanti anni ho sacrificato mepur di proteggermi dall’omofobia. Ho interpretato la ...

