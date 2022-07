Bimbo morto a Sharm el Sheikh | i genitori rientrano in Italia

Pubblicità

OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Bimbo morto a Sharm el Sheikh, domani tornano i genitori a Palermo, con un volo sanitario. Saba… - QdSit : Rientreranno a Palermo oggi Rosalia Manosperti e Antonio Mirabile, i genitori del piccolo Andrea, morto a 6 anni me… - novasocialnews : Bimbo morto a Sharm el Sheik, genitori tornano in Italia - infoitsalute : Bimbo morto a Sharm, i genitori e la salma tornano in Sicilia - news_bologna : Bimbo morto a Sharm, giallo sulla fine di Andrea. Nessun altro ospite ha sintomi. -

Rientreranno a Palermo oggi Rosalia Manosperti e Antonio Mirabile , i genitori del piccolo Andrea,a 6 anni mentre si trovava in vacanza con la sua famiglia in un resort di Sharm El Sheik per quella che i medici hanno curato come un'intossicazione alimentare. L'appello disperato lanciato ieri ...Per quanto riguarda invece la salma delè già stata effettuata un'autopsia in Egitto ma ci ... Andrea ènonostante lunghi tentativi di rianimazione. Il padre è stato ricoverato in ...Rientreranno a Palermo oggi i genitori del piccolo Andrea, morto a 6 anni mentre si trovava in vacanza con la sua famiglia in un resort di Sharm El Sheik ...La Farnesina ha accolto l'appello disperato lanciato ieri da Rosalia Manosperti che oggi, 8 luglio, insieme a suo marito farà ritorno a Palermo.