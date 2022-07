“Ballando con le stelle” | l’amatissimo ballerino lascia | cosa è successo

(Di venerdì 8 luglio 2022) Purtroppo “con le” dovrà fare a meno di lui, del personaggio che forse più degli altri ha caratterizzato l’edizione del 2022 del programma del sabato sera. Ed è stata una sua scelta a quanto pare: la padrona di casa Milly Carlucci infatti l’avrebbe rivoluto nel cast. Stiamo parlando di Vito Coppola che ha deciso di abbandonare lo show che gli ha regalato la popolarità grazie anche alla liason con Arisa, sua allieva nella scuola di danza. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Loredana Bertè, importante annuncio sui social: c’è anche una ricompensa Vito Coppolacon le”, non ci sarà alla prossima stagione. La clamorosa notizia, arrivata all’orecchio dei fan come un fulmine a ciel sereno, è stata riportata da “Il Messaggero”, che ne ha ...

