Atp Bastad 2022 | Musetti entra nel tabellone principale grazie ad una wild card

Lorenzo Musetti giocherà l'Atp 250 di Bastad 2022 grazie ad una wild card che gli è stata concessa dagli organizzatori. Il tennista azzurro, reduce dalla sconfitta a Wimbledon per mano di Fritz, era fuori di una manciata di posti dal tabellone principale e sarebbe stato costretto a disputare le qualificazioni. Il torneo ha dunque deciso di assegnarli una wild card, la terza e ultima a disposizione (le altre due sono state riservate a Elias Ymer e Stan Wawrinka). Musetti sarà perciò ai nastri di partenza dell'evento svedese, che può vantare ai nastri di partenza giocatori del calibro di Ruud, Rublev, Schwartzman e Carreno Busta.

