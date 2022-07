Accordo tra Milan ed Hellas per Maldini. Al Verona piace Pablo Mari (Di venerdì 8 luglio 2022) Gli scaligeri si stanno muovendo sul mercato in entrata per quanto riguarda il settore difensivo e il parco attaccanti. C’è un Accordo di massima tra Milan ed Hellas Verona per il prestito di Daniel Maldini, mentre per la difesa si continua a monitorare il profilo di Pablo Marì. Accordo tra Milan ed Hellas Verona, Maldini presto da Cioffi? Sull’attaccante dei rossoneri c’erano diverse squadra, ma a quanto pare l’immediato futuro di Maldini Jr sarà in gialloblù. Gli scaligeri e il Diavolo avrebbero trovato un Accordo per il prestito del classe 2001?. Il figlio d’arte dovrebbe andare al Verona in prestito secco. Non solo Maldini ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 8 luglio 2022) Gli scaligeri si stanno muovendo sul mercato in entrata per quanto riguarda il settore difensivo e il parco attaccanti. C’è undi massima traedper il prestito di Daniel, mentre per la difesa si continua a monitorare il profilo diMarì.traedpresto da Cioffi? Sull’attaccante dei rossoneri c’erano diverse squadra, ma a quanto pare l’immediato futuro diJr sarà in gialloblù. Gli scaligeri e il Diavolo avrebbero trovato unper il prestito del classe 2001?. Il figlio d’arte dovrebbe andare alin prestito secco. Non solo...

Pubblicità

Tg1Rai : #Mozambico: 30 anni esatti dall'accordo di pace. Tra coloro che lavorarono per quell'intesa c'è l'attuale president… - LaStampa : L'accordo tra Musk e Twitter rischia di saltare. - PietroMazzara : Accordo raggiunto tra Paolo #Maldini e la proprietà per il rinnovo del contratto ???? - emme_la : @ilGIANNON123 @CellinoLuigi Perfettamente d'accordo che è chi detta certe regole la bestia. Però pure chi esegue no… - TheVoiceofFoot1 : ?? #Calciomercato #Milan Proseguono i contatti tra #Milan e #Bruges per il talento belga Charles #DeKeteleare. I ro… -