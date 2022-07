Wimbledon 2022, finalmente Jabeur: Ons fa 11 di fila, tra lei e il titolo rimane la ‘russa’ Rybakina (Di giovedì 7 luglio 2022) Una tennista di Mosca può vincere il torneo femminile di Wimbledon 2022. Chiamatela ironia della sorte o come preferite, fatto sta che in un’edizione dello slam britannico che passerà alla storia per l’assenza di atleti russi e bielorussi (bannati) e la mancata assegnazione di punti, potrebbe comunque trionfare un’atleta moscovita. Si tratta di Elena Rybakina, tennista nata nella capitale russa che fino al 2018 ha rappresentato i colori della Russia. Poi il passaggio al Kazakistan e, involontariamente, la possibilità di prendere parte a quest’edizione del major londinese. Nazionalità a parte, Rybakina ha meritatamente conquistato l’accesso alla finale, giocando nel corso delle ultime due settimane un tennis davvero ottimo che ha raggiunto il picco in semifinale contro Simona Halep. La rumena, che non aveva ancora ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) Una tennista di Mosca può vincere il torneo femminile di. Chiamatela ironia della sorte o come preferite, fatto sta che in un’edizione dello slam britannico che passerà alla storia per l’assenza di atleti russi e bielorussi (bannati) e la mancata assegnazione di punti, potrebbe comunque trionfare un’atleta moscovita. Si tratta di Elena, tennista nata nella capitale russa che fino al 2018 ha rappresentato i colori della Russia. Poi il passaggio al Kazakistan e, involontariamente, la possibilità di prendere parte a quest’edizione del major londinese. Nazionalità a parte,ha meritatamente conquistato l’accesso alla finale, giocando nel corso delle ultime due settimane un tennis davvero ottimo che ha raggiunto il picco in semifinale contro Simona Halep. La rumena, che non aveva ancora ...

