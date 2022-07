Uomini e Donne, la compagna di Fabio Colloricchio al termine della gravidanza: la cifra (altissima) che spenderà per partorire e la curiosa scelta sull’utilizzo della placenta (Di giovedì 7 luglio 2022) Hanno intenzione di non badare a spese per la nascita della loro primogenita Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan. L’ex tronista di Uomini e Donne e la modella e influencer spagnola si sono conosciuti nel 2019 nel corso del reality show Supervivientes, la versione iberica de L’Isola dei Famosi. La coppia a breve darà alla luce la piccola Gala, la nascita è prevista infatti per la fine di luglio. L’annuncio della gravidanza è stato dato lo scorso Febbraio, a ridosso di San Valentino. Una notizia accolta con tanta gioia da tutti i fan. Stanno facendo discutere negli ultimi giorni però alcune scelte legate al parto. Come hanno riportato i colleghi di Gossipetv.com, Violeta nel corso di una chiacchierata ... Leggi su isaechia (Di giovedì 7 luglio 2022) Hanno intenzione di non badare a spese per la nascitaloro primogenitae Violeta Mangrinan. L’ex tronista die la moe influencer spagnola si sono conosciuti nel 2019 nel corso del reality show Supervivientes, la versione iberica de L’Isola dei Famosi. La coppia a breve darà alla luce la piccola Gala, la nascita è prevista infatti per la fine di luglio. L’annuncioè stato dato lo scorso Febbraio, a ridosso di San Valentino. Una notizia accolta con tanta gioia da tutti i fan. Stanno facendo discutere negli ultimi giorni però alcune scelte legate al parto. Come hanno riportato i colleghi di Gossipetv.com, Violeta nel corso di una chiacchierata ...

Pubblicità

GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - ladyonorato : SPAGNA: Non c'è mai stato un tasso di decessi così alto in maggio e giugno negli over 75, tutti tridosati. Il 66% s… - ilpost : Sarebbe la prima volta nella storia del Vaticano che viene dato potere decisionale a delle donne nella nomina dei v… - FrancescaRanza_ : @IrisTinunin presupposto che quella stessa apparenza abbia nella società un valore decisamente più “pesante” rispet… - lookinaftermanu : infatti la gente ci fa soldi x dirti che stagione sei e che colori dovresti indossare però sempre alle donne che de… -