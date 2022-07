“Una pezza di Lundini” chiude definitivamente. L’annuncio del conduttore: “Già previsto che non si facesse, era giusto fermarsi” (Di giovedì 7 luglio 2022) Contrordine: Una pezza di Lundini chiude. Il balletto surreale del sì, no, forse era cominciato nel post presentazione dei Palinsesti Rai 2022/2023, durante il quale il programma culto di Rai2 con Valerio Lundini ed Emanuela Fanelli non è stato citato nemmeno per sbaglio. Così, via social, è subito rimbalzata la notizia della chiusura del programma che, va detto, non ha mai brillato sul fronte degli ascolti ma è comunque diventato in due stagioni un fenomeno grazie alla comicità surreale dei conduttori e alla partecipazioni di ospiti che sono stati al gioco (da Damiano dei Mäneskin a Roberto Benigni, che ha regalato un cameo nell’ultima puntata). A quel punto FqMagazine ha provato a capire qualcosa in più, contattando direttamente la Rai, da cui ha subito avuto una risposta netta: «Il programma non è stato cancellato. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Contrordine: Unadi. Il balletto surreale del sì, no, forse era cominciato nel post presentazione dei Palinsesti Rai 2022/2023, durante il quale il programma culto di Rai2 con Valerioed Emanuela Fanelli non è stato citato nemmeno per sbaglio. Così, via social, è subito rimbalzata la notizia della chiusura del programma che, va detto, non ha mai brillato sul fronte degli ascolti ma è comunque diventato in due stagioni un fenomeno grazie alla comicità surreale dei conduttori e alla partecipazioni di ospiti che sono stati al gioco (da Damiano dei Mäneskin a Roberto Benigni, che ha regalato un cameo nell’ultima puntata). A quel punto FqMagazine ha provato a capire qualcosa in più, contattando direttamente la Rai, da cui ha subito avuto una risposta netta: «Il programma non è stato cancellato. ...

