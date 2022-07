Tutti i compromessi e le flessibilità dello stop alle auto inquinanti dell’Ue (Di giovedì 7 luglio 2022) Di sicuro c’è lo stop ai veicoli con motori a combustione: a partire dal 2035 non verranno più venduti furgoni e automobili che producono emissioni di gas a effetto serra. Questa deadline, proposta dalla Commissione europea, approvata dal Parlamento comunitario e accettata anche dal Consiglio dell’Ue, è il punto più significativo delle modifiche al regolamento 2019/631. Si tratta di un cambiamento necessario per allineare le regole sui mezzi di trasporto su strada agli obiettivi del Fit for 55, il pacchetto di proposte per ridurre le emissioni nell’Unione europea del 55% entro il 2030. Tuttavia, l’accordo fra le istituzioni non sarà esente da compromessi e flessibilità. Concessioni necessarieIl risultato finale sarà frutto dei cosiddetti “triloghi”, ossia negoziati fra i rappresentanti di Commissione, ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 7 luglio 2022) Di sicuro c’è loai veicoli con motori a combustione: a partire dal 2035 non verranno più venduti furgoni emobili che producono emissioni di gas a effetto serra. Questa deadline, proposta dalla Commissione europea, approvata dal Parlamento comunitario e accettata anche dal Consiglio, è il punto più significativo delle modifiche al regolamento 2019/631. Si tratta di un cambiamento necessario per allineare le regole sui mezzi di trasporto su strada agli obiettivi del Fit for 55, il pacchetto di proposte per ridurre le emissioni nell’Unione europea del 55% entro il 2030. Tuttavia, l’accordo fra le istituzioni non sarà esente da. Concessioni necessarieIl risultato finale sarà frutto dei cosiddetti “triloghi”, ossia negoziati fra i rappresentanti di Commissione, ...

