(Di giovedì 7 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.pronto al debutto in televisione? Il giovane sarà uno dei volti della prossima stagione:lo. Non è sicuramente un volto noto nel mondo dello spettacolo anche se tutto il pubblico lo conosce molto bene per via dei suoi genitori molto famosi, ovvero Alessia Marcuzzi e Simone, eppure la sua

Pubblicità

zazoomblog : Alessia Marcuzzi nuovo programma Boomerissima su Rai 2 ci sarà anche suo figlio Tommaso Inzaghi: come sarà la trasm… - Brapo63 : @Tommasolabate Tommaso, mi spiace ma se prima poteva essere un king (con Conte, ovviamente), dopo avervi lasciati a… -

YouMovies

In occasione di un'intervista a Il Giornale , Alessia Marcuzzi parla del rapporto con il figlio. La presentatrice ripartirà a condurre su Rai 2, il programma Boomerissima e non ...Al suo fianco ci sarà anche, suo figlio classe 2001. Boomerissima, ecco come sarà Sulla carta sembra piacevole, ma nulla di nuovo. Un misto fra I Migliori Anni di Carlo Conti e 90 ... Tommaso Inzaghi debutta in tv Ecco dove lo vedremo Tommaso Inzaghi pronto al debutto in televisione Il giovane sarà uno dei volti della prossima stagione: ecco dove lo vedremo.Alessia Marcuzzi vuole suo figlio Tommaso nel suo nuovo programma Boomerissima: ecco le dichiarazioni della conduttrice.